Ermenistan sivilleri hedef aldı: 1 kişi hayatını kaybetti

Ermenistan'ın 27 Eylül pazar günü Azerbaycanlı sivil vatandaşları hedef almasının ardından harekete geçen Azerbaycan ordusu işgal altındaki topraklarını kurtarmak için operasyonlarını sürdürüyor. Azerbaycan ordusunun ilerleyişi başarıyla sürerken Ermenistan ordusu da sivilleri hedef aldı. Edinilen bilgilere göre Goranboy, Terter ve Ağdam bölgelerinde köylere Ermeni silahlı kuvvetleri tarafından roket atıldı. Berde ve Ağcabadi köylerine de silahla ateş açıldı. Azerbaycan ordusunun olayla ilgili çalışmalara başladığı söylenildi.

GENCE KENTİNE SALDIRI

Geçtiğimiz günlerde saldırının hedefi olan Gence kenti yine Ermenistan ordusu tarafından füzelerle hedef alındı. Söz konusu saldırıda ölen veya yaralanan olmadı.

Ermenistan kendi tanklarına ateş açtı

Azerbaycan Savunma Bakanlığı duyurdu: Ermenistan askerleri cepheden kaçtı