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Ermenistan, Terter veAğdam'da sivilleri hedef alıyor

Ermenistan'ın Azerbaycan sınırında yaptığı saldırının ardından iki ülke arasıdna başlayan çatışma kapsamında Ermenistan'ın Terter ve Ağdam bölgelerindeki sivilleri hedef aldığı, bu bölgedeki birçok konutta hasar meydana geldiği öğrenildi.

Ermenistan, Terter veAğdam'da sivilleri hedef alıyor

Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında son iki günde Ermenistan ordusunun ağır silahlarla gerçekleştirdiği saldırılarda siviller arasında can kayıpları yaşandı, çok sayıda ev hasar gördü.

Ermenistan ordusu saldırılarını daha çok Terter ve Ağdam bölgesinde yoğunlaştırdı ve buralarda çok sayıda konutta hasar oluştu.

Bölgeye giden AA muhabirleri Ermenistan güçlerinin ateşi sonucu oluşan tahribatı görüntüledi.

Çatışmalarda Ermenistan askerlerinin ateş açtığı bölgelerden biri olan Ağdam ilinin Mireşelli köyünde çok sayıda eve mermi isabet etti.

Köy sakinlerinden Azad Ağayev, AA muhabirine yaptığı açıklamada, köylerinin yoğun ateş altında bulunduğunu bildirdi.

Ağayev, Ermenistan güçlerinin Azerbaycan askerleriyle baş edemediğini, bu nedenle sivilleri hedef aldığını kaydetti.

Saldırılara rağmen evlerini terketmediklerini ifade eden Ağayev, Azerbaycan ordusuna güvendiğini vurguladı.

Ermenistan'ın saldırıları sonucu 2 günde aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 6 sivil yaşamını yitirmiş, yaklaşık 30 sivil de yaralanmıştı.

 

Berna Akkaya
Editör


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