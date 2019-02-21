Ermenistan’a ait İHA Azerbaycan askerleri tarafından düşürüldü

Azerbaycan ordusu, Ermenistan'a ait bir insansız hava aracını (İHA) düşürdü.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, öğlen saatlerinde Azerbaycan-Ermenistan cephe hattının Ağdam bölgesinde Ermenistan'a ait "X-55" tipli İHA'nın Azerbaycan mevzileri üzerinde keşif uçuşu yaptığı belirlendi. Açıklamada, hava araçlarının Azerbaycan askerleri tarafından açılan ateş sonucu düşürüldüğü kaydedildi.

Kaynak: İHA