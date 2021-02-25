Ermenistan'da darbe mi oluyor? | Ermenistan'da ne oluyor son dakika

Ermenistan'da askeri ordunun muhtıra vererek hükümet ve Başbakan Paşinyan'ın istifasını istemesi üzerine internet kullanıcıları, arama motorlarında Ermenistan'da darbe mi oluyor? sorusunu araştırıyor. İşte detaylar...

ERMENİSTAN'DA DARBE Mİ OLUYOR?

Ermenistan Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı'nın yayımladığı muhtırada, Başbakan Nikol Paşinyan'ın ülke için yeterli kararlar alamayacağı belirtilerek hükümet ve Paşinyan istifaya çağırıldı. Azerbaycan ile savaşın ardından verilen kayıplara dayanılarak yapılan açıklamada, uzun süredir Silahlı Kuvvetler'in itibarsızlaştırılmaya çalışıldığı ve yetkililerin verimsiz yönetimibib dış politikadaki ciddi hatalara yol açması ve bunun da ülkeyi çöküşün eşiğine getirdiği ifade edildi.

Bu sebepler göz önünde bulundurularak hükümet ve başbakanın istifası talep edilğirken halkın ordu yanında ve ordunun da halkın yanında olduğu ifadeleri kullanıldı.

ERMENİSTAN'DA NE OLUYOR SON DAKİKA

Silahlı Kuvvetlerin açıklaması ardından Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, açıklamayı değerlendirerek ülkede bir darbe girişiminin söz konusu olduğunu belirterek Ermenistan halkını ve destekçilerini Erivan'da toplanmaya çağırdı.

Muhalefet partilerinin ise Paşinyan'ın yerine eski Başbakan Manukyan'ın hükümete başkanlık etmesi için desteklediği biliniyor.