Ermenistan'da darbe mi oldu? Ordu hükümete muhtıra verdi!

ERMENİSTAN'DA DARBE Mİ OLUYOR?

Ermenistan Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı'nın yayımladığı muhtırada, Başbakan Nikol Paşinyan'ın ülke için yeterli kararlar alamayacağı belirtilerek hükümet ve Paşinyan istifaya çağırıldı. Azerbaycan ile savaşın ardından verilen kayıplara dayanılarak yapılan açıklamada, uzun süredir Silahlı Kuvvetler'in itibarsızlaştırılmaya çalışıldığı ve yetkililerin verimsiz yönetimini dış politikadaki ciddi hatalara yol açması ve bunun da ülkeyi çöküşün eşiğine getirdiği ifade edildi.

Bu sebepler göz önünde bulundurularak hükümet ve başbakanın istifası talep edilirken halkın ordu yanında ve ordunun da halkın yanında olduğu ifadeleri kullanıldı.

ERMENİSTAN'DA NE OLUYOR SON DAKİKA

Silahlı Kuvvetlerin açıklaması ardından Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, açıklamayı değerlendirerek ülkede bir darbe girişiminin söz konusu olduğunu belirterek Ermenistan halkını ve destekçilerini Erivan'da toplanmaya çağırdı.

Muhalefet partilerinin ise Paşinyan'ın yerine eski Başbakan Manukyan'ın hükümete başkanlık etmesi için desteklediği biliniyor.

ERMENİSTAN'DAKİ OLAYLARIN PERDE ARKASI

Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'da Azerbaycan'a karşı başlattığı sıcak saldırının ardından 44 gün devam eden savaş sürecinin sonunda Azerbaycan'ın zaferi, Ermeni hükümetinin halk arasında itibarını kaybetmesine neden oldu.

Rusya'nın önderliğinde imzalanana barış anlaşmasının sonucunda Ermenistan, Rusya'dan aldığı İskender füzelerinin işe yaramadığı ancak yüzde 10'unun infilak ettirildiği açıklamasında bulundu. Bu açıklamalarının akabinde, dönemin Ermenistan Genelkurmay Başkanı görevden alındı.

Rusya Devlet Başkanı Putin'in 44 gün süren Azerbaycan - Ermenistan arasındaki savaşı sonlandırmak için Paşinyan ile anlaşma imzaladığını ve anlaşmanın garantörünün Paşinyan olduğunu ileri süren Hürriyet Gazetesi Moskova Temsilcisi Nerdun Hacıoğlu, Rusya'nın karar aşamasında olması gerektiğini ifade etti.

Gazeteci Sevil Nuriyeva ise yaptığı durum değerlendirmesinde, Ermenistan ordusu içinde farklı yapılaşmalar olduğuna dikkat çekerek ordu içindeki ağırlıklı gücün Rusya olduğunu belirtti.

ERMENİSTAN - AZERBAYCAN SAVAŞI BİLANÇOSU

Savunmasanayi.org internet sitesinde yer alan bilgide, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki savaşın ilk 30 günlük sürecinde, Ermenistan'ın kayıpları şöyle sıralandı: