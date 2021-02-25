Ermenistan'daki darbe girişimine Türkiye'den ilk tepki Çavuşoğlu'ndan geldi: Şiddetele kınıyoruz!

Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaretlerde bulunmak için gittiği Macaristan'da Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile düzenlediği ortak basın toplantısında, ERmenistan2da yaşanan darbe girişimine ilişkin açıklamada bulundu. Türkiye'nin Ermenistan'daki darbe girişimini şiddetle kınadığını belirten Bakan Çavuşoğlu, "Biz dünyanın neresinde olursa olsun darbe ya da darbe girişimlerine karşıyız." dedi.

"BIRAKIN DARBEYİ, İSTİFA ÇAĞRISI BİLE YAPAMAZ"

Ermenistan ordusu tarafından verilen muhtırada ülke hükümeti ve Başbakan Paşinyan'ın istifaya çağırılması konusunda sorulan soruya yönelik, dünyanın neresinde olursa olsun darbe girişiminin şiddetle kınanması gerektiğini belirten Bakan Çavuşoğlu, demokratik toplumlarda vatandaşların yönetimle ilgili eleştiri ve istifa çağrılarının normalliğine değindi. Ancak askerlerin, seçimle gelen bir hükümete, darbe değil istifa çağrısı bile yapmasının kabul edilemez olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, bu nedenle Ermenistan'daki bu çağrıyı şiddetle kınadığını belirtti.

"HERHANGİ BİR TEMASIMIZ OLMADI"

Darbe girişimlerini ülkelerin istikrarını bozucu adımlar olarak niteleyen Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ermenistan hükümetiyle Türkiye arasında henüz herhangi bir temas olmadığını ifade ederek gelişmelerin basından takip edildiğini ve ülkenin bu konuda ilkeli bir tutum sergilediğini ifade etti.