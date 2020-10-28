Ermenistan'daki hastanelerden korkunç manzara! Askerinin cesetlerini ortalığa atmış
Sosyal medyada geçtiğimiz günlerde yayınlanan morg görüntülerinde Ermenistan askerine ait cenazelerin yerlere atılması görenleri hayrete düşürdü. Ermenistan'da halkın büyük tepkisini çeken bu görüntülerin ardından Erivan yönetiminin de Azerbaycan'ın vermek istediği asker cesetlerini de kabul etmediği ortaya çıktı.
Turkcell'den 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel klip!
Mecliste skandal olay! Milletvekili konuşması sırasında kolunu kesti
Pencereden dışarıyı seyrettiği sırada canından oldu!
Babil 18. bölüm fragmanı yayınlandı | İrfan'ın Deniz'i alma planı ne?
28 Ekim 2020 Çarşamba 10:49
Benzer Videolar