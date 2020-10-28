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  3. Ermenistan'daki hastanelerden korkunç manzara! Askerinin cesetlerini ortalığa atmış

Ermenistan'daki hastanelerden korkunç manzara! Askerinin cesetlerini ortalığa atmış

Sosyal medyada geçtiğimiz günlerde yayınlanan morg görüntülerinde Ermenistan askerine ait cenazelerin yerlere atılması görenleri hayrete düşürdü. Ermenistan'da halkın büyük tepkisini çeken bu görüntülerin ardından Erivan yönetiminin de Azerbaycan'ın vermek istediği asker cesetlerini de kabul etmediği ortaya çıktı.

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28 Ekim 2020 Çarşamba 10:49
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