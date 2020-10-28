Ermenistan'dan bir skandal daha: Morglarda yer olmadığı için cesetleri almıyor!

Ermenistan tarafından Azerbaycan sınırında başlatılan saldırılar üzerine iki ülke arasında başlayan sıcak çatışmalar devam ediyor. İlan edilen ateşkesleri tek tek ihlal eden Azerbaycan yetkilileri, bu kez de yeni bir skandala imza attı. Süperhaber'in yer verdiği bilgilere göre, çatışma alanlarında çekildiği bildirilen görüntülerde, ölü Ermeni askerlerinin cenazelerinin, morglarda boş yer olmadığı gerekçesiyle devlet tarafından alınmadığı iddia edildi. Resmi kaynaklardan konuya ilişkin henüz açıklama gelmezken görüntüler, sosyal medyada infial yarattı.

Azerbaycan ile sıcak çatışmaya girdiği bölgelerde binlerce askerini kaybeden Ermenistan'da hastanelerin morglarında yer kalmadığı gerekçesiyle askerilerin cansız bedenlerinin yerlere atıldığı görüldü.

"AZERBAYCAN BİLDİRDİ ANCAK ERMENİSTAN'DAN CEVAP YOK"

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev tarafından yapılan açıklamada, Azerbaycan Cumhuriyeti'nde akredite olmuş yabancı askeri ataşeler ve uluslararası kuruluşların (BM, AB, Uluslararası Kızılhaç Komitesi) temsilcilerine, sahadaki insani duruma ilişkin bilgi verildi.

Hacıyev açıklamasında, "Azerbaycan’ın tek taraflı olarak cenazeleri Tovuz ve Gürcistan üzerinden Ermenistan'a vermeye hazır olduğunu, aynı zamanda iki yaşlı kişinin de iadesine hazır olduğunu bildirdi ancak Ermenistan henüz buna cevap vermedi." ifadelerine yer verdi.

Bakü'nün insani çağrısına şu ana kadar yanıt vermeyip, cenazelerini kendi yurttaşlarının cenazelerini ortada bırakan Erivan yönetimi, bu amaçla gerçekleştirilen 3 ateşkesi de Azerbaycanlı sivillere yönelik füze saldırıları ile bozmuştu.

AZERBAYCAN'DAN ÖZÜR DİLE ÇAĞRIS

Ermenistan hükümetinin asker cenazelerini almamasının en büyük sebebi olarak sosyal medyada infial yaratan morg görüntüleri gösteriliyor. Görüntüde, morglarda sedyeler üzerinde ve yerde ceset torbalarında tutulan Ermeni askerlerine ait cenazeler yer alıyor.

Hastanelerin zemin katlarına kadar taşan cenazeler nedeniyle Ermenistan halkının baskısını üzerinde hisseden Erivan yönetiminin, tepkilerin daha da artmaması için Azerbaycan'ın vermek istediği asker cesetlerini almaya yanaşmadığı iddia edilirken Ermenistan halkı daha fazla kayıp ve acı yaşamamak için Erivan hükümetine Azarbaycan'dan özür dilenmesi çağrısında bulunmuştu.

