Ermenistan'ın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Ermenistan'ın Bayrağı Nasıldır?

Avrasya'nın Güney Kafkasya bölgesinde bulunan, denize kıyısı olmayan bir ülkedir. Batı Asya'daki Ermeni Yaylaları üzerinde yer alan ülke, batısında Türkiye, kuzeyinde Gürcistan, doğusunda Azerbaycan ve Rus barış gücünün yer aldığı Laçın Koridoru, güneyinde ise İran ve Azerbaycan'ın bir parçası olan Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti ile sınır komşusudur. Ermenistan üniter, çok partili, demokratik bir ulus devlettir.

Ermenistan'ın Başkenti?

“Erivan” şehri Ermenistan'ın başkentidir.

Ermenistan'ın Para Birimi Nedir?

“Ermeni Dramı” Ermenistan'ın para birimidir.

Ermenistan'ın Uluslararası Telefon Alan Kodu Kaçtır?

Ermenistan'ın telefon alan kodu : + 374

Ermenistan'ın Türkçe Ülke Telaffuzu

Ermenistan

Ermenistan'ın Türkçe Başkent Telaffuzu

Erivan

Ermenistan'ın İngilizce Ülke Telaffuzu

Armenia

Ermenistan'ın İngilizce Başkent Telaffuzu

Yerevan

Ermenistan'ın Başkent Ülke İçi Telaffuzu

Yerevan

Ermenistan'ın Ülke Adının Ülke İçi Söylemi

Hayastán

Ermenistan'ın Resmi veya Yerel Diller Alfabeler

Ermenice

Ermenistan'ın Bayrağı Nasıldır?