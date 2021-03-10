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Ermenistan'ın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Ermenistan'ın Bayrağı Nasıldır?

Ermenistan'ın Başkenti, Para Birimi, Bayrağı, Ülke ve Başkent isimlerinin farklı telaffuzları, Ermenistan'ın resmi veya yerel dilleri merak edilen konular arasında yer almaktadır. Haberimizden Ermenistan hakkında sizleri bilgilendirecek özet bilgilere rahatlıkla erişebilirsiniz.

Ermenistan'ın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Ermenistan'ın Bayrağı Nasıldır?

Avrasya'nın Güney Kafkasya bölgesinde bulunan, denize kıyısı olmayan bir ülkedir. Batı Asya'daki Ermeni Yaylaları üzerinde yer alan ülke, batısında Türkiye, kuzeyinde Gürcistan, doğusunda Azerbaycan ve Rus barış gücünün yer aldığı Laçın Koridoru, güneyinde ise İran ve Azerbaycan'ın bir parçası olan Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti ile sınır komşusudur. Ermenistan üniter, çok partili, demokratik bir ulus devlettir.

Ermenistan'ın Başkenti?

“Erivan” şehri Ermenistan'ın başkentidir.

Ermenistan'ın Para Birimi Nedir?

“Ermeni Dramı” Ermenistan'ın para birimidir.

Ermenistan'ın Uluslararası Telefon Alan Kodu Kaçtır?

Ermenistan'ın telefon alan kodu : + 374

Ermenistan'ınBaşkenti ve Para Birimi Nedir? Ermenistan'ınBayrağı Nasıldır?

Ermenistan'ın Türkçe Ülke Telaffuzu

Ermenistan

Ermenistan'ın Türkçe Başkent Telaffuzu

Erivan

Ermenistan'ın İngilizce Ülke Telaffuzu

Armenia

Ermenistan'ın İngilizce Başkent Telaffuzu

Yerevan

Ermenistan'ınBaşkenti ve Para Birimi Nedir? Ermenistan'ınBayrağı Nasıldır?

Ermenistan'ın Başkent Ülke İçi Telaffuzu

Yerevan

Ermenistan'ın Ülke Adının Ülke İçi Söylemi

Hayastán

Ermenistan'ın Resmi veya Yerel Diller Alfabeler

Ermenice

Ermenistan'ın Bayrağı Nasıldır?

Ermenistan'ınBaşkenti ve Para Birimi Nedir? Ermenistan'ınBayrağı Nasıldır?

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