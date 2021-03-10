Ermenistan'ın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Ermenistan'ın Bayrağı Nasıldır?
Ermenistan'ın Başkenti, Para Birimi, Bayrağı, Ülke ve Başkent isimlerinin farklı telaffuzları, Ermenistan'ın resmi veya yerel dilleri merak edilen konular arasında yer almaktadır. Haberimizden Ermenistan hakkında sizleri bilgilendirecek özet bilgilere rahatlıkla erişebilirsiniz.
Avrasya'nın Güney Kafkasya bölgesinde bulunan, denize kıyısı olmayan bir ülkedir. Batı Asya'daki Ermeni Yaylaları üzerinde yer alan ülke, batısında Türkiye, kuzeyinde Gürcistan, doğusunda Azerbaycan ve Rus barış gücünün yer aldığı Laçın Koridoru, güneyinde ise İran ve Azerbaycan'ın bir parçası olan Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti ile sınır komşusudur. Ermenistan üniter, çok partili, demokratik bir ulus devlettir.
Ermenistan'ın Başkenti?
“Erivan” şehri Ermenistan'ın başkentidir.
Ermenistan'ın Para Birimi Nedir?
“Ermeni Dramı” Ermenistan'ın para birimidir.
Ermenistan'ın Uluslararası Telefon Alan Kodu Kaçtır?
Ermenistan'ın telefon alan kodu : + 374
Ermenistan'ın Türkçe Ülke Telaffuzu
Ermenistan
Ermenistan'ın Türkçe Başkent Telaffuzu
Erivan
Ermenistan'ın İngilizce Ülke Telaffuzu
Armenia
Ermenistan'ın İngilizce Başkent Telaffuzu
Yerevan
Ermenistan'ın Başkent Ülke İçi Telaffuzu
Yerevan
Ermenistan'ın Ülke Adının Ülke İçi Söylemi
Hayastán
Ermenistan'ın Resmi veya Yerel Diller Alfabeler
Ermenice