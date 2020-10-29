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Ermenistan'ın hain saldırılarında 90 kişi öldü, 392 kişi yaralandı

Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırılarında 90 kişinin hayatını kaybettiği, 392 kişinin yaralandığı açıklandı.

Ermenistan'ın hain saldırılarında 90 kişi öldü, 392 kişi yaralandı

27 Eylül'de Ermenistan ordusunun Azerbaycanlı vatandaşları hedef olan saldırılarının bilançosu günden güne ağırlaşıyor. İnsanlık suçu işleyen Ermenistan ordusunun saldırılarına ilişkin olarak Azerbaycan Başsavcılığınca açıklama yapıldı. Söz konusu açıklamaya göre 27 Eylül'den 29 Ekim gününe kadar gerçekleştirilen hain saldırılarda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu  90 Azerbaycanlı sivil hayatını kaybetti, 392 kişi ise yaralandığını belirtildi. Ermenistan’ın saldırılarında 2 bin 406 ev, 92 apartman ve 423 kamu binası kullanılamaz hale geldiği aktarıldı.

170 CİVARINDA KÖY İŞGALDEN KURTARILDI

 Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan ordusunun 13 köyü daha Ermenistan'ın işgalinden kurtardığını duyurdu.

Aliyev, Twitter hesabından, "Muzaffer Azerbaycan ordusu, Zengilan'ın Birinci Ağalı, İkinci Ağalı, Üçüncü Ağalı ve Zerneli, Fuzuli'nin Mandılı, Cebrail'in Kazanzemi, Hanağabulak, Çüllü, Kuşçular ve Karaağac, Gubadlı'nın Giyaslı, Edilce ve Gılıcan köylerini işgalden kurtardı. Yaşasın Azerbaycan ordusu. Karabağ Azerbaycan'dır." paylaşımında bulundu. 

Azerbaycan ordusu, Dağlık Karabağ'da 27 Eylül'de başladığı operasyonda, 4 kent merkezi, 3 kasaba ve 170 civarında köy ile bazı önemli tepeleri Ermenistan'ın işgalinden kurtarmıştı.

Ermenistan'ın hain saldırılarında 90 kişi öldü, 392 kişi yaralandı

Tayfun Altuntaş
Editör


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