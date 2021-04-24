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Ermenistan'ın Karabağ'ı işgali sırasında yaptığı zulüm İsveç'te fotoğraflarla anlatıldı

İsveç'in başkenti Stockholm'de Ermenistan'ın Dağlık Karabağ işgali sırasında yaptığı mezalimin anlatıldığı fotoğraf sergisi açıldı. İsveç Azerbaycan Kültür Derneği (SAF) tarafından Sergeltorg Meydanı'nda açılan sergide, Ermenistan'ın yerleştirdiği mayınlardan ellerini, ayaklarını kaybeden sivillerin fotoğraflarına da yer verildi.

Ermenistan'ın Karabağ'ı işgali sırasında yaptığı zulüm İsveç'te fotoğraflarla anlatıldı

İsveç'in başkenti Stockholm'de Ermenistan'ın yaptığı zulümlerin anlatıldığı sergi açıldı. SAF Başkanı Sevda Dadasheva, "Ermenistan'ın 30 yıllık Dağlık Karabağ işgali sırasında yaptıkları katliamları ve zulümleri İsveçlilere anlatıyoruz" dedi.

Ermenistan zulmünün sürdüğünü aktaran Dadasheva, "Kısa süre önce Dağlık Karabağ topraklarını Ermenistan işgalinden kurtardık. Buna rağmen Ermenistan ordusu, Azerbaycanlıların öz topraklarına geri dönmemesi için tehlikeli mayınlar yerleştirdi, yerleştirmeye de devam ediyor. 1 milyondan fazla Azerbaycanlı öz topraklarına geri dönemedi. Bunların savaş suçu sayılması gerekir." ifadelerini kullandı.

KAYNAK: Anadolu Ajansı

Ermenistan'ın Karabağ'ı işgali sırasında yaptığı zulüm İsveç'te fotoğraflarla anlatıldı

Ermenistan'ın Karabağ'ı işgali sırasında yaptığı zulüm İsveç'te fotoğraflarla anlatıldı

Ermenistan'ın Karabağ'ı işgali sırasında yaptığı zulüm İsveç'te fotoğraflarla anlatıldı

Ermenistan'ın Karabağ'ı işgali sırasında yaptığı zulüm İsveç'te fotoğraflarla anlatıldı

Ermenistan'ın Karabağ'ı işgali sırasında yaptığı zulüm İsveç'te fotoğraflarla anlatıldı

Ermenistan'ın Karabağ'ı işgali sırasında yaptığı zulüm İsveç'te fotoğraflarla anlatıldı

Ermenistan'ın Karabağ'ı işgali sırasında yaptığı zulüm İsveç'te fotoğraflarla anlatıldı

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