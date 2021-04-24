Ermenistan'ın Karabağ'ı işgali sırasında yaptığı zulüm İsveç'te fotoğraflarla anlatıldı

İsveç'in başkenti Stockholm'de Ermenistan'ın yaptığı zulümlerin anlatıldığı sergi açıldı. SAF Başkanı Sevda Dadasheva, "Ermenistan'ın 30 yıllık Dağlık Karabağ işgali sırasında yaptıkları katliamları ve zulümleri İsveçlilere anlatıyoruz" dedi.

Ermenistan zulmünün sürdüğünü aktaran Dadasheva, "Kısa süre önce Dağlık Karabağ topraklarını Ermenistan işgalinden kurtardık. Buna rağmen Ermenistan ordusu, Azerbaycanlıların öz topraklarına geri dönmemesi için tehlikeli mayınlar yerleştirdi, yerleştirmeye de devam ediyor. 1 milyondan fazla Azerbaycanlı öz topraklarına geri dönemedi. Bunların savaş suçu sayılması gerekir." ifadelerini kullandı.

KAYNAK: Anadolu Ajansı