Ermenistan'ın Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Ermenistan'ın Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Avrasya'nın Güney Kafkasya bölgesinde bulunan, denize kıyısı olmayan bir ülkedir. Batı Asya'daki Ermeni Yaylaları üzerinde yer alan ülke, batısında Türkiye, kuzeyinde Gürcistan, doğusunda Azerbaycan ve Rus barış gücünün yer aldığı Laçın Koridoru, güneyinde ise İran ve Azerbaycan'ın bir parçası olan Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti ile sınır komşusudur. Ermenistan üniter, çok partili, demokratik bir ulus devlettir.

Ermenistan'ın Nüfusu Kaç Kişidir?

Ermenistan, 3024100 Kişilik nüfusa sahiptir ve Dünya'daki tüm ülkeler arasında nüfus sıralamasında 136. sırada yer almaktadır. Dünya Nüfusuna oranının % 0,00039 olduğu görülmektedir.

Ermenistan'ın Müslüman Nüfus sayısı 1000 kişidir. Müslüman Nüfus Yüzdesi < 0,1 olarak rakamlara yansımıştır.

Ermenistan'ın Yüzölçümü Kaçtır?

Yüz ölçümü, bir yerin alanını belirten terim olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda Ermenistan'ın yüz ölçümü 29755 km² olarak kayıtlara geçmiştir. Yüz ölçümü hesaplarken şehirlerin sınırları içerisinde kalan arazi ve topraklara bakılmaktadır.

Ermenistan'ın Karasal ve Su Yüzölçümü Kaçtır?

Su Alanı: 1540 km² Karasal Alan : 28203 km²

Ermenistan'ın Haritadaki Yeri / Konumu