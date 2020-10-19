Ermenistan'ın Terter'deki fabrikayı top mermisiyle vurma anı!
Ermenistan askeri güçlerinin ateşkesi ihlal etmesinin ardından Azerbaycan'da bulunan bir pamuk fabrikasına 7 adet top mermisiyle saldırı anının ardından çekilen o görüntüler kameralara anbean kaydedildi.
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19 Ekim 2020 Pazartesi 15:14
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