Ermenistan'ın Washington Büyükelçiliği önünde Hocalı Katliamı protesto edildi
WASHINGTON (AA) - Hocalı Katliamı'nın 28. yılında Ermenistan'ın Washington Büyükelçiliği önünde protesto gösterisi düzenlendi.Azeri Amerikan toplumu tarafından gerçekleştirilen Ermenistan'ın Washington Büyükelçiliği önündeki protesto gösterisine çok sayıda kişi katıldı. Ermenistan'ın...
WASHINGTON (AA) - Hocalı Katliamı'nın 28. yılında Ermenistan'ın Washington Büyükelçiliği önünde protesto gösterisi düzenlendi.
Azeri Amerikan toplumu tarafından gerçekleştirilen Ermenistan'ın Washington Büyükelçiliği önündeki protesto gösterisine çok sayıda kişi katıldı.
Ermenistan'ın Azerbaycanlı sivillere yönelik eylemlerinin kınandığı gösteride, Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'ı işgaline son verilmesi çağrıları da yapıldı.
Protesto gösterisi sırasında Washington polisi ve ABD Gizli Servisi geniş güvenlik önlemleri aldı.
Kaynak: AA
HABERE YORUM KAT