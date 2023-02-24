Ermin Ajanovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ermin Ajanovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ermin Ajanovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ermin Ajanovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ermin Ajanovic 2 Nisan 2002 tarihinde Zenica şehrinde doğmuştur. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Ermin Ajanović şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ermin Ajanovic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ermin Ajanovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Rudar Kakanj futbol takımında oynamaktadır. FK Rudar Kakanj takımına - tarihinde katılmıştır. Ermin Ajanovic'nin FK Rudar Kakanj ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ermin Ajanovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ermin Ajanovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Ermin Ajanovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ermin Ajanovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ermin Ajanovic şuan FK Rudar Kakanj takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Ermin Ajanovic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Bosna-Hersek U18 takımında 21 numaralı formasıyla 24 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.