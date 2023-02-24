Ermin Alic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ermin Alic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ermin Alic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Ermin Alic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Ermin Alic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ermin Alic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ermin Alic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ermin Alic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ermin Alic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ermin Alic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ermin Alic 23 Şubat 1992 tarihinde Pljevlja şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Karadağ uyrukludur.Gerçek adı da Ermin Alić şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ermin Alic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Ermin Alic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Jedinstvo Bijelo Polje futbol takımında oynamaktadır. Jedinstvo Bijelo Polje takımına 17 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Ermin Alic'nin Jedinstvo Bijelo Polje ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ermin Alic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ermin Alic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

Ermin Alic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ermin Alic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Rudar Pljevlja

10 Temmuz 2013 yılında Villarreal CF B

31 Ağustos 2015 yılında Spartak

1 Ocak 2016 yılında Rudar Pljevlja

1 Temmuz 2017 yılında Kulüpsüz

16 Şubat 2018 yılında FK Decic Tuzi

24 Temmuz 2018 yılında NK Triglav

6 Şubat 2019 yılında NK Olimpija

31 Ocak 2020 yılında OFK Titograd

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

1 Şubat 2022 yılında Drava Ptuj

17 Temmuz 2022 yılında Jedinstvo

Ermin Alic kimdir

Ermin Alic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ermin Alic şuan Jedinstvo Bijelo Polje takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Ermin Alic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Karadağ U21 takımında 13 numaralı formasıyla 11 Kasım 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 1 gol atmıştır.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Ermin Alic nereli

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