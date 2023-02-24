Ermin Mahmutovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ermin Mahmutovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ermin Mahmutovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ermin Mahmutovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ermin Mahmutovic 12 Mayıs 2001 tarihinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Ermin Mahmutović şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ermin Mahmutovic Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ermin Mahmutovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Travnik futbol takımında oynamaktadır. NK Travnik takımına 7 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Ermin Mahmutovic'nin NK Travnik ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ermin Mahmutovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ermin Mahmutovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ermin Mahmutovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ermin Mahmutovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında FK Olimpik

1 Temmuz 2021 yılında Zvijezda G.

7 Temmuz 2022 yılında Travnik

Ermin Mahmutovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ermin Mahmutovic şuan NK Travnik takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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