Ermir Rashica kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ermir Rashica Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ermir Rashica adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ermir Rashica Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ermir Rashica 24 Mart 2004 tarihinde Mitrovica şehrinde doğmuştur. Kosova uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ermir Rashica Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ermir Rashica, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KF Trepca 89 futbol takımında oynamaktadır. KF Trepca 89 takımına - tarihinde katılmıştır. Ermir Rashica'nin KF Trepca 89 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ermir Rashica Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ermir Rashica isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ermir Rashica Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ermir Rashica Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ermir Rashica şuan KF Trepca 89 takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Ermir Rashica Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Trepca'89

Kosova U19 takımında 11 numaralı formasıyla 18 Aralık 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 1 gol atmıştır.

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