Ermir Rezi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ermir Rezi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ermir Rezi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ermir Rezi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ermir Rezi 12 Mayıs 1994 tarihinde Durrës şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Arnavutluk uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ermir Rezi Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Indri Caca yapmaktadır. Ermir Rezi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KF Tërbuni futbol takımında oynamaktadır. KF Tërbuni takımına 27 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Ermir Rezi'nin KF Tërbuni ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ermir Rezi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ermir Rezi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ermir Rezi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ermir Rezi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

28 Ocak 2013 yılında KF Teuta U19

1 Temmuz 2013 yılında KF Teuta

31 Ocak 2014 yılında KF Elbasani

31 Mayıs 2014 yılında KF Teuta

26 Eylül 2014 yılında FK Dinamo

10 Eylül 2015 yılında KF Erzeni

23 Eylül 2016 yılında FC Kamza

5 Eylül 2019 yılında KF Erzeni

2 Ekim 2020 yılında KS Kastrioti

8 Temmuz 2021 yılında KF Ulpiana

27 Ağustos 2022 yılında KF Tërbuni

Ermir Rezi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ermir Rezi şuan KF Tërbuni takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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