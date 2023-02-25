Ermir Spahiu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ermir Spahiu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ermir Spahiu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ermir Spahiu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ermir Spahiu 3 Aralık 2002 tarihinde Tiranë şehrinde doğmuştur. Arnavutluk uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ermir Spahiu Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PASSFOOTWORK yapmaktadır. Ermir Spahiu, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KF Luzi United futbol takımında oynamaktadır. KF Luzi United takımına 31 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Ermir Spahiu'nin KF Luzi United ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ermir Spahiu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ermir Spahiu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ermir Spahiu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ermir Spahiu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Partizani U21

1 Temmuz 2022 yılında FK Partizani

31 Ağustos 2022 yılında KF Luzi United

30 Haziran 2023 yılında FK Partizani

Ermir Spahiu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ermir Spahiu şuan KF Luzi United takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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