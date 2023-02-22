Ermis Selimaj kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ermis Selimaj Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ermis Selimaj adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Ermis Selimaj Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Ermis Selimaj 25 Mayıs 2004 tarihinde Athens şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Arnavutluk uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Ermis Selimaj Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Rosko Company yapmaktadır. Ermis Selimaj, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
PAOK Thessaloniki B futbol takımında oynamaktadır. PAOK Thessaloniki B takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Ermis Selimaj'nin PAOK Thessaloniki B ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.
Ermis Selimaj Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Ermis Selimaj futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2021 yılında PAOK U19
1 Temmuz 2022 yılında PAOK Saloniki B
Ermis Selimaj Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Ermis Selimaj şuan PAOK Thessaloniki B takımında oynamakta ve 75 numaralı formayı giymektedir.
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