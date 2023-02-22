Ermis Selimaj kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ermis Selimaj Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Ermis Selimaj kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Ermis Selimaj ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.