Ernandes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ernandes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ernandes kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Ernandes ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Ernandes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ernandes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ernandes adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ernandes Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ernandes 11 Kasım 1987 tarihinde São Felix do Araguaia şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Ernandes Dias Luz şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ernandes Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini B.A.Quality Players yapmaktadır. Ernandes, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Centro Sportivo Alagoano (AL) futbol takımında oynamaktadır. Centro Sportivo Alagoano (AL) takımına 19 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Ernandes'nin Centro Sportivo Alagoano (AL) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ernandesboyu ve yaşı kaç

Ernandes Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ernandes isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

Ernandes Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ernandes futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Sampaio Corrêa

1 Aralık 2008 yılında Americano-MA

1 Şubat 2009 yılında Ferroviário-CE

1 Nisan 2009 yılında Americano-MA

1 Mayıs 2009 yılında EC Vitória

1 Eylül 2009 yılında Americano-MA

1 Ocak 2010 yılında Ceará SC

1 Mayıs 2011 yılında Americano-MA

1 Haziran 2011 yılında Juazeiro-CE

1 Temmuz 2011 yılında Atlético-GO

1 Ağu 2012 yılında Juazeiro-CE

1 Eylül 2012 yılında Atlético-GO

14 Ocak 2014 yılında FC Sheriff

14 Ağu 2015 yılında Ceará SC

22 Ocak 2016 yılında América-MG

1 Ocak 2018 yılında Ceará SC

22 Mayıs 2018 yılında Goiás EC

1 Ocak 2019 yılında Kulüpsüz

26 Nisan 2019 yılında Chapecoense

19 Ağu 2019 yılında Kulüpsüz

8 Ocak 2020 yılında Mirassol-SP

7 Mayıs 2020 yılında Ponte Preta

18 Şubat 2021 yılında Mirassol-SP

19 Temmuz 2021 yılında CSA

Ernandes kimdir

Ernandes Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ernandes şuan Centro Sportivo Alagoano (AL) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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Ernandes nereli

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