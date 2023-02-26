Ernest Agyiri kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ernest Agyiri Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ernest Agyiri adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ernest Agyiri Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ernest Agyiri 6 Mart 1998 tarihinde Accra şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ernest Agyiri Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini HC yapmaktadır. Ernest Agyiri, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FCI Levadia futbol takımında oynamaktadır. FCI Levadia takımına 29 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Ernest Agyiri'nin FCI Levadia ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Ernest Agyiri Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ernest Agyiri isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ernest Agyiri Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ernest Agyiri futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Man City U21

17 Ağustos 2016 yılında Vålerenga

13 Ağustos 2018 yılında Man City U23

30 Ağustos 2018 yılında AFC Tubize

30 Haziran 2019 yılında Man City U23

14 Ağustos 2019 yılında EN Paralimniou

30 Haziran 2020 yılında Man City U23

1 Temmuz 2020 yılında Kulüpsüz

29 Ocak 2021 yılında FCI Levadia

Ernest Agyiri Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ernest Agyiri şuan FCI Levadia takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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