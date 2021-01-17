Ernest Cassel kimdir? Payitaht Abdülhamit Ernest Cassel gerçekte yaşadı mı?

TRT'de ekranlara gelen Payitaht Abdülhamid dizisine yeni bir isim katıldı. Usta oyuncu Altan Erkekli, Ernest Cassel karakterine hayat veriyor. Dizi severler Ernest Cassel kimdir? Tarihte Ernest Cassel diye biri gerçekte var mı sorularını merak ediyor. İşte detaylar...

ERNEST CASSEL KİMDİR?

3 Mart 1852'de Almanya Köln'de dünyaya gelen Ernest Cassel 21 Eylül 1921 (69 yaşında) İngiltere'de ölmüştür.

İngiliz Kralı’nın yakın dostu Alman maliyesinin danışmanı olan Cassel, dünyaca ünlü bir bankerdir. Daha önce Mısır’da görev yapmış ve kendi şirketleri adına bir sömürge sistemi kurmuştur. Cassel, yani Altan Erkekli dizide Sultan Abdülhamid’in karşısına yatırımcı olarak gelmektedir. Osmanlı’nın yeni bir mali düzenle yıkılabileceğini düşünür ve bu yüzden de müttefikler edinir. Dünya siyasetiyle yakından ilgilenen Cassel her şeye hakimdir ve karizmatik, şık bir kişiliktir.

ERNEST CASSEL GERÇEKTE VAR MI?

Dizide karşımıza gelen Ernest Cassel, gerçek tarihte de vardır ve bu yüzden dizide böyle bir karaktere yer verilmiştir.