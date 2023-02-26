Ernest Kussi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ernest Kussi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ernest Kussi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ernest Kussi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ernest Kussi 6 Ocak 1996 tarihinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ernest Kussi Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bibiani Gold Stars FC futbol takımında oynamaktadır. Bibiani Gold Stars FC takımına - tarihinde katılmıştır. Ernest Kussi'nin Bibiani Gold Stars FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ernest Kussi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ernest Kussi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ernest Kussi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ernest Kussi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ernest Kussi şuan Bibiani Gold Stars FC takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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