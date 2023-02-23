Ernest Muci kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ernest Muci Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ernest Muci kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Ernest Muci ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Ernest Muci kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ernest Muci Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ernest Muci kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ernest Muci Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ernest Muci adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ernest Muci Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ernest Muci 19 Mart 2001 tarihinde Tiranë şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Arnavutluk uyrukludur.Gerçek adı da Ernest Muçi şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ernest Muci Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Select Sports Management LLC yapmaktadır. Ernest Muci, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Legia Varşova futbol takımında oynamaktadır. Legia Varşova takımına 23 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Ernest Muci'nin Legia Varşova ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Ernest Muci Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ernest Muci isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Ernest Muci Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ernest Muci futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

22 Eylül 2017 yılında KF Tirana U19

1 Temmuz 2018 yılında KF Tirana

23 Şubat 2021 yılında Legia Varşova

Ernest Muci kimdir

Ernest Muci Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ernest Muci şuan Legia Varşova takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Ernest Muci Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Arnavutluk U21 takımında 20 numaralı formasıyla 4 Eylül 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 4 gol atmıştır.

Arnavutluk U19 takımında 20 numaralı formasıyla 10 Ekim 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 6 gol atmıştır.

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Ernest Muci nereli

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