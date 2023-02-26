Ernest Mwankurinah kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ernest Mwankurinah Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ernest Mwankurinah adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ernest Mwankurinah Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ernest Mwankurinah 12 Ekim 2001 tarihinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ernest Mwankurinah Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Medeama SC futbol takımında oynamaktadır. Medeama SC takımına 15 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Ernest Mwankurinah'nin Medeama SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ernest Mwankurinah Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ernest Mwankurinah isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ernest Mwankurinah Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ernest Mwankurinah futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Bilinmiyor

12 Ekim 2021 yılında Eleven Wonders

15 Ağustos 2022 yılında Medeama

Ernest Mwankurinah Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ernest Mwankurinah şuan Medeama SC takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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