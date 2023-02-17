Ernest Nuamah kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ernest Nuamah Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ernest Nuamah adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ernest Nuamah Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ernest Nuamah 1 Kasım 2003 tarihinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Gana uyrukludur.Gerçek adı da Ernest Nuamah Appiah şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ernest Nuamah Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini HC yapmaktadır. Ernest Nuamah, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Nordsjaelland futbol takımında oynamaktadır. FC Nordsjaelland takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Ernest Nuamah'nin FC Nordsjaelland ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Ernest Nuamah Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ernest Nuamah isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Ernest Nuamah Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ernest Nuamah futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2022 yılında Nordsjaelland

Ernest Nuamah Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ernest Nuamah şuan FC Nordsjaelland takımında oynamakta ve 37 numaralı formayı giymektedir.

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