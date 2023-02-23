Ernest Terpilowski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ernest Terpilowski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ernest Terpilowski adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ernest Terpilowski Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ernest Terpilowski 14 Eylül 2001 tarihinde Brzeg Dolny şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Ernest Terpiłowski şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ernest Terpilowski Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini INNfootball yapmaktadır. Ernest Terpilowski, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Widzew Lodz futbol takımında oynamaktadır. Widzew Lodz takımına 25 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Ernest Terpilowski'nin Widzew Lodz ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Ernest Terpilowski Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ernest Terpilowski isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ernest Terpilowski Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ernest Terpilowski futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında L. Dzierzoniow

1 Temmuz 2019 yılında Termalica

20 Ağustos 2020 yılında Gornik Polk.

30 Haziran 2021 yılında Termalica

25 Şubat 2022 yılında Widzew Lodz

Ernest Terpilowski Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ernest Terpilowski şuan Widzew Lodz takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

Ernest Terpilowski Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Polonya U20 takımında 15 numaralı formasıyla 2 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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