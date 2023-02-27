Ernestas Burdzilauskas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ernestas Burdzilauskas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ernestas Burdzilauskas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ernestas Burdzilauskas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ernestas Burdzilauskas 22 Haziran 2003 tarihinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Litvanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ernestas Burdzilauskas Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ernestas Burdzilauskas, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Suduva Marijampole futbol takımında oynamaktadır. FK Suduva Marijampole takımına - tarihinde katılmıştır. Ernestas Burdzilauskas'nin FK Suduva Marijampole ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ernestas Burdzilauskas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ernestas Burdzilauskas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ernestas Burdzilauskas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ernestas Burdzilauskas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ernestas Burdzilauskas şuan FK Suduva Marijampole takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

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