Ernestas Gerasimovas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ernestas Gerasimovas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ernestas Gerasimovas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Ernestas Gerasimovas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Ernestas Gerasimovas 23 Haziran 1999 tarihinde doğmuştur. Litvanya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Ernestas Gerasimovas Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FK Riteriai B futbol takımında oynamaktadır. FK Riteriai B takımına 29 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Ernestas Gerasimovas'nin FK Riteriai B ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Ernestas Gerasimovas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Ernestas Gerasimovas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
29 Temmuz 2022 yılında Riteriai B
Ernestas Gerasimovas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Ernestas Gerasimovas şuan FK Riteriai B takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.
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