Ernestas Pilypas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ernestas Pilypas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ernestas Pilypas kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Ernestas Pilypas ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Ernestas Pilypas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ernestas Pilypas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ernestas Pilypas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ernestas Pilypas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ernestas Pilypas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ernestas Pilypas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ernestas Pilypas 17 Mayıs 1990 tarihinde Šiauliai şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Litvanya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ernestas Pilypas Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MD Sportmanagement yapmaktadır. Ernestas Pilypas, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FA Siauliai futbol takımında oynamaktadır. FA Siauliai takımına 1 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Ernestas Pilypas'nin FA Siauliai ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Ernestas Pilypas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ernestas Pilypas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

Ernestas Pilypas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ernestas Pilypas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2007 yılında Siauliai

1 Ocak 2013 yılında Kulüpsüz

1 Ağustos 2013 yılında Neubrandenburg

1 Ocak 2014 yılında Kruoja

2 Şubat 2015 yılında Siauliai

1 Şubat 2016 yılında Kauno Zalgiris

12 Şubat 2017 yılında Stal Rzeszow

1 Temmuz 2017 yılında Kulüpsüz

1 Mart 2018 yılında Pakruojis

1 Temmuz 2018 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2019 yılında FA Siauliai

Ernestas Pilypas kimdir

Ernestas Pilypas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ernestas Pilypas şuan FA Siauliai takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FK Siauliai

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Ernestas Pilypas nereli

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