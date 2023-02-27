Ernestas Veliulis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ernestas Veliulis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ernestas Veliulis kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Ernestas Veliulis ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Ernestas Veliulis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ernestas Veliulis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ernestas Veliulis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ernestas Veliulis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ernestas Veliulis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ernestas Veliulis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ernestas Veliulis 22 Ağustos 1992 tarihinde Panevezys şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Litvanya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ernestas Veliulis Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Score_ yapmaktadır. Ernestas Veliulis, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Panevezys futbol takımında oynamaktadır. FK Panevezys takımına 1 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Ernestas Veliulis'nin FK Panevezys ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Ernestas Veliulis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ernestas Veliulis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

Ernestas Veliulis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ernestas Veliulis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Kruoja

1 Ocak 2013 yılında Daugava Riga

1 Ağustos 2013 yılında Atlantas

31 Aralık 2013 yılında Daugava Riga

1 Mart 2014 yılında Granitas

26 Şubat 2015 yılında Suduva

19 Ocak 2018 yılında Jonava

1 Ocak 2019 yılında Panevezys

Ernestas Veliulis kimdir

Ernestas Veliulis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ernestas Veliulis şuan FK Panevezys takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Ekranas Panevezys (-2010)

Ernestas Veliulis Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Litvanya takımında 7 numaralı formasıyla 23 Mart 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Litvanya U21 takımında 7 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 16 maçta 1 gol atmıştır.

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Ernestas Veliulis nereli

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