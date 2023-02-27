Ernesto Carratala Jimenez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ernesto Carratala Jimenez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ernesto Carratala Jimenez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ernesto Carratala Jimenez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ernesto Carratala Jimenez 10 Kasım 1999 tarihinde Halle an der Saale şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Almanya,Küba uyrukludur.Gerçek adı da Ernesto José Carratala Jiménez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ernesto Carratala Jimenez Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MFC SPORTMANAGEMENT yapmaktadır. Ernesto Carratala Jimenez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Victoria Rosport futbol takımında oynamaktadır. FC Victoria Rosport takımına 2 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Ernesto Carratala Jimenez'nin FC Victoria Rosport ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ernesto Carratala Jimenez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ernesto Carratala Jimenez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ernesto Carratala Jimenez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ernesto Carratala Jimenez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında SV Deutz 05 U17

1 Temmuz 2016 yılında SV Deutz 05 U19

1 Temmuz 2017 yılında Vikt. Köln II

15 Temmuz 2019 yılında Viktoria Köln

31 Ocak 2020 yılında B. Gladbach 09

30 Haziran 2020 yılında Viktoria Köln

28 Ocak 2021 yılında Hennef 05

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

2 Ağustos 2022 yılında Vict. Rosport

Ernesto Carratala Jimenez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ernesto Carratala Jimenez şuan FC Victoria Rosport takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

TuS Köln rrh. (2008-2014), SV Deutz 05 (2014-2017)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.