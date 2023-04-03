Ernests Galenieks kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ernests Galenieks Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ernests Galenieks adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Ernests Galenieks Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Ernests Galenieks 13 Haziran 2004 tarihinde doğmuştur. Letonya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Ernests Galenieks Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
JDFS Alberts Riga futbol takımında oynamaktadır. JDFS Alberts Riga takımına - tarihinde katılmıştır. Ernests Galenieks'nin JDFS Alberts Riga ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Ernests Galenieks Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Ernests Galenieks Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Ernests Galenieks şuan JDFS Alberts Riga takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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