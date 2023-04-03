Ernests Galenieks kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ernests Galenieks Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Ernests Galenieks kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Ernests Galenieks ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.