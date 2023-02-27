Ernir Bjarnason kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ernir Bjarnason Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ernir Bjarnason adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ernir Bjarnason Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ernir Bjarnason 22 Ağustos 1997 tarihinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. İzlanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ernir Bjarnason Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Keflavík ÍF futbol takımında oynamaktadır. Keflavík ÍF takımına 17 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Ernir Bjarnason'nin Keflavík ÍF ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Ernir Bjarnason Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ernir Bjarnason isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ernir Bjarnason Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ernir Bjarnason futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

4 Aralık 2013 yılında Breidablik

5 Mayıs 2015 yılında Fram Reykjavík

16 Ekim 2015 yılında Breidablik

4 Mart 2016 yılında Vestri

17 Ekim 2016 yılında Breidablik

21 Şubat 2018 yılında Leiknir

17 Şubat 2022 yılında Keflavík

Ernir Bjarnason Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ernir Bjarnason şuan Keflavík ÍF takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Ernir Bjarnason Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Breiðablik Kópavogur

İzlanda U19 takımında 16 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

İzlanda U17 takımında 18 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 2 gol atmıştır.

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