Ernis Topalli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ernis Topalli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ernis Topalli adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Ernis Topalli Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Ernis Topalli 1 Eylül 2003 tarihinde doğmuştur. Kosova uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Ernis Topalli Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ernis Topalli, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Prishtina futbol takımında oynamaktadır. FC Prishtina takımına 14 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Ernis Topalli'nin FC Prishtina ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Ernis Topalli Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Ernis Topalli futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
14 Ağustos 2021 yılında FC Prishtina
Ernis Topalli Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Ernis Topalli şuan FC Prishtina takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?KF Vizioni Ferizaj (2016-2020), FC Prishtina (2020-)
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