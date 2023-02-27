Ernis Topalli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ernis Topalli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Ernis Topalli kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Ernis Topalli ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.