Erol Bedir: Adebayor'u pazartesiye yetiştiriyoruz
İstikbal Mobilya Kayserispor Başkanı Erol Bedir, "Adebayor, resmi imzayı atmadı ama protokolde imzasını attı. İnşallah pazartesiye yetiştiriyoruz" dedi.özel açıklamalarda bulundu.
İstikbal Mobilya Kayserispor Başkanı Erol Bedir, "Adebayor, resmi imzayı atmadı ama protokolde imzasını attı. İnşallah pazartesiye yetiştiriyoruz" dedi.
özel açıklamalarda bulundu. Geçen sezon Medipol Başakşehir'de forma giyen Adebayor'un resmi imzayı atmadığını ancak protokolde imzasını attığını belirten Bedir, Togolu oyuncuyu pazartesiye yetiştireceklerini söyledi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Erol Bedir'in açıklamaları
DHA
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