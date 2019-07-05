İstikbal Mobilya Kayserispor Başkanı Erol Bedir dede oldu.

Spor Toto Süper Lig'de boy gösteren İstikbal Mobilya Kayserispor'da başkanlık koltuğunda oturan dede oldu.

İstikbal Mobilya Kayserispor yönetim kurulu üyesi Can Karahasanoğlu ile evli olan Erol Bedir'in kızı Aybüke, dün nur topu gibi bir kız evlat dünyaya getirdi. Erol Bedir'in torununa Anka ismi verildi.

Kaynak: İHA