TRT Spor'un haberine göre Fenerbahçe ile Erol Bulut görüştü.

Görüşmede Erol Bulut'a kendi teknik ekibinden maksimum iki kişi getirebileceği belirtildi. Erol Bulut'un bu talebi kabul ettiği öğrenildi.

Sarı Lacivertli Kulübü'n resmi açıklamayı birkaç gün içerisinde yapması bekleniyor.

TRTSpor'un haberine göre; Aytemiz Alanyaspor ile oynanacak kupa finalinin ardından Fenerbahçe'nin başına geçecek Erol Bulut'un sarı-lacivertli takımda göreve başlayacağı tarih 8 Ağustos Cumartesi günü..

Erol Bulut 8 Ağustos Cumartesi günü göreve başlayacak ve koronavirüs test sonuçları sonrası Topuk Yaylası’nda 1. Etap kamp çalışmaları başlayacak.

Ayrıca Fenerbahçe yönetiminin eski sportif direktör Damien Comolli’de olduğu gibi tüm yetkiyi tek bir isme vermek istemediği gelen bilgiler arasında..

ALANYASPOR BAŞKANI ÇAVUŞOĞLU'NUN 'EROL BULUT' AÇIKLAMASI

Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, dün Fenerbahçe'nin teknik direktörlük adaylarında üst sıralarda bulunan Erol Bulut ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu.

Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu,"Fenerbahçe ile anlaştığını biz de duyuyoruz. Ancak aramızda bu konuda bir konuşma geçmedi. Kupa finalimiz var. Bu maç bitmeden, Erol Bulut'u ya da bir başka yeni hocayı gündeme getirmek istemiyorum." demişti.

Çavuşoğlu, takımın önemli isimlerinden Welinton ve Tasos Bakasetas hakkında ise Şansal Büyüka'ya yaptığı açıklamada "Welinton'un sözleşmesi sürüyor. Sergen Yalçın beni 2-3 ay önce arayarak oyuncuyu istediklerini söyledi. Daha önceden de Ali Koç ve Ersun Yanal da bu transfer için beni aramıştı. Şu anda Welinton için bir teklif yok. Bakasetas'ın da bir yıl daha sözleşmesi var. Onun hakkındaki transfer haberleri de gazetelerdeki spekülasyonlardan ibaret." ifadelerini kullanmıştı.