Erol Bulut'tan, Galatasaray derbisi için sürpriz karar! Sosa ve Tolga Ciğerci ilk 11'de

Süper Lig'in ilk derbisinde Galatasaray, Türk Telekom Stadyumunda pazar günü saat 19.00'da oynanacak maçta Fenerbahçe'yi konuk edecek. Zorlu mücadele Ali Palabıyık düdük çalacak. Palabıyık'ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Cem Satman yapacak. Mücadeleye sayılı saatler kala Fenerbahçe cephesinde mücadelenin ilk 11'i şekillenmeye başladı.

Sözcü'den İrfan Yirmibeş'in haberine göre deneyimli teknik adam, kondisyon eksiğini büyük ölçüde kapatan Sosa'ya mücadelenin ilk 11'inde şans verip liderlik görevinde oynatacak. Bulut hücum organizasyonunda oyun sistemini Arjantinli yıldızın üzerine kuracak, özellikle hücum kurgusunda ve duran toplarda Sosa'dan daha fazla faydalanacak. Öte yandan teknik heyet, Galatasaray'ın en zayıf noktasını belirledi.

PRESLE STOPERLERE HATA YAPTIRILACAK

Luyindama'nın pres yapıldığında hata yaptığı, Marcao'nun da arkasına adam kaçırdığı tespit edildi. Sarı-lacivertli futbolcular, her iki oyuncuya pres yaparak hata yapmalarını bekleyecek.

ORTA SAHA KURGUSU BELLİ OLDU

Orta sahanın merkezinde, Sosa'nın arkasında Luiz Gustavo ile Tolga Ciğerci oynayacak. İki ismi, G.Saray'ın hücum aksiyonlarını kilitlemesi ve rakip orta sahanın rahat top kullanmasına izin vermemesi bekleniyor. İkilinin desteğiyle Galatasaray'ın pas trafiği kesilerek rakibin hücuma çıkış kanalları kapatılacak.