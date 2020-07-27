"Erol Bulut'un Fenerbahçe ile anlaştığını duyuyoruz"

Süper Lig'de 2019-20 sezonunun sonlamasının ardından Fenerbahçe'de birinci gündem maddesi yeni teknik direktörün kim olacağı. Geçtiğimiz haftalarda Başkan Ali Koç, "Sezon tamamlanır tamamlanmaz yeni teknik direktörümüzü açıklayacağız" demişti. Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Milliyet'e verdiği röportajda, Erol Bulut'un ayrılığı hakkında konuştu.

"FENERBAHÇE İLE ANLAŞTIĞINI DUYUORUZ"

Şansal Büyüka'nın sorularını yanıtlayan Çavuşoğlu, Erol Bulut'un durumuyla ilgili şöyle konuştu: "Fenerbahçe ile anlaştığını biz de duyuyoruz. Ancak aramızda bu konuda bir konuşma geçmedi. Kupa finalimiz var. Bu maç bitmeden, Erol Bulut'u ya da bir başka yeni hocayı gündeme getirmek istemiyorum."

"WELINTON VE BAKASETAS İÇİN TEKLİF YOK"

Çavuşoğlu, takımın önemli isimlerinden Welinton ve Tasos Bakasetas hakkında ise, "Welinton'un sözleşmesi sürüyor. Sergen Yalçın beni 2-3 ay önce arayarak oyuncuyu istediklerini söyledi. Daha önceden de Ali Koç ve Ersun Yanal da bu transfer için beni aramıştı. Şu anda Welinton için bir teklif yok. Bakasetas'ın da bir yıl daha sözleşmesi var. Onun hakkındaki transfer haberleri de gazetelerdeki spekülasyonlardan ibaret." diye konuştu.