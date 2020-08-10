Geçtiğimiz sezonu uzunca bir süre boyunca teknik direktörsüz geçiren Fenerbahçe'de, yeni sezonun ilk hedefi takımı tecrübeli bir isme emanet etmekti. Yeni sezon kampından önce Teknik Direktör Erol Bulut'u açıklayan Fenerbahçe, Bulut'un ardından art arda 4 transferi de açıklamıştı. Samandıra Tesislerinde takımın sahaya inmesiyle birlikte Erol Bulut, takımı gözden geçirerek Emre Belözoğlu'ndan 6 transfer istedi. Yönetim daha önce, Mert Hakan Yandaş, Gökhan Gönül, Caner Erkin, İsmail Yüksek, Filip Novak ve Barış Sungur transferlerini bitirmişti.

EROL BULUT'UN İSTEDİĞİ 6 İSİM

Bulut, eski takımı olan Alanyaspor’dan Anastasios Bakasetas ve Steven Caulker, bonservisi elinde olan Ernesto Sosa, Göztepe’den Alparslan Öztürk, Antalyaspor’un sağ kanat oyuncusu Doğukan Sinik ve Genoa takımında forma giyen Sinan Gümüş'ün transferini istedi.

MURİQİ'NİN SATIŞINA ONAY VERDİ

Erol Bulut, Vedat Muriç’in satışı için, “Eğer kulüp mali açıdan istenilen rakamı alırsa onay veririm ama beklentinin altında bir rakam gelirse satılması bizim için kayıp olur” dedi. Bulut’un bu açıklaması yönetimin elini rahatlatırken, pazarlıklar sıkı şekilde sürüyor.

Vedat Muriç için Lazio Kulübü önce 15 milyon Euro, sonra 18 ve son olarak da 19 milyon Euro + 'sonraki satıştan 2 milyon Euro verelim' teklifini yönetime sundu. Fenerbahçe yönetimi ise 22 milyon Euro ve bir sonraki satışından ise yüzde 15 istedi. Görüşmeler ve pazarlıklar sıkı bir şekilde sürüyor.

(Ajansspor)