Erol Ceylan: "Türkiye’nin boksta önemli başarılar yakalayan bir kahramana ihtiyacı var"

EC Boxing Yönetim Kurulu Başkanı Erol Ceylan, "Türkiye'nin boksta önemli başarılar yakalayan bir kahramana ihtiyacı var. Böyle olursa ilgi artacaktır. İlerleyen zamanlarda Türkiye'de boks daha iyi yere gelecektir" dedi.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Erol Ceylan: "Türkiye’nin boksta önemli başarılar yakalayan bir kahramana ihtiyacı var"

EC Boxing Yönetim Kurulu Başkanı Erol Ceylan, "Türkiye'nin boksta önemli başarılar yakalayan bir kahramana ihtiyacı var. Böyle olursa ilgi artacaktır. İlerleyen zamanlarda Türkiye'de boks daha iyi yere gelecektir" dedi.

D-Smart'ta yayımlanan Gündem Özel programına bu hafta EC Boxing Yönetim Kurulu Başkanı Erol Ceylan konuk oldu. Türkiye'de boksa olan ilgiyi anlatan Ceylan, "Türkiye boks dalında uyuyan bir dev. Büyük bir pazar var. Buna destek vermek benim için önemli. Türkiye'de boks yayıncılığına daha çok yatırım yapmak ve ilgi göstermek gerekiyor. Türkiye'nin boksta önemli başarılar yakalayan bir kahramana ihtiyacı var. Böyle olursa ilgi artacaktır. İlerleyen zamanlarda Türkiye'de boks daha iyi yere gelecektir. Yaklaşık 3-4 senedir Türkiye'de de organizasyon yapıyoruz. Bizim organizasyonumuzdan yaklaşık 150 tane boksör geçti. Şu anda da 11 tane ağır sıklet boksörümüz var. Ancak her boksörü zirveye çıkarmak mümkün değil. Bize birçok sporcu geliyor. Önce birkaç maç yaparak deniyoruz. Başarılı olanları unvan maçlarına çıkarıyoruz. Şu an Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere boksta zirvede. Suudi Arabistan biraz yatırım yapmaya başladı. Bir dönem çok iyi olan Almanya şu an biraz düşüşte" diye konuştu.

Programa telefon ile bağlanan 2007 Dünya Şampiyonu 53 yaşındaki Fırat Arslan ise, "21 Ekim'de son büyük maçıma çıkacağım. Altın Kemer için ringe çıkacağım. Erzurum'da o maça hazırlanıyorum. Bir kez daha tarih yazmak istiyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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