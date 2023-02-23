Erol Dost kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Erol Dost Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Erol Dost adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Erol Dost Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Erol Dost 30 Mayıs 1999 tarihinde Pazardzhik şehrinde doğmuştur. Bulgaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Erol Dost Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TOP Managers yapmaktadır. Erol Dost, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Slavia Sofia futbol takımında oynamaktadır. Slavia Sofia takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Erol Dost'nin Slavia Sofia ile sözleşmesi Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Erol Dost Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Erol Dost isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Erol Dost Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Erol Dost futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Ludogorets II

9 Eylül 2019 yılında Etar

30 Haziran 2020 yılında Ludogorets II

1 Ocak 2021 yılında Slavia Sofia

Erol Dost Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Erol Dost şuan Slavia Sofia takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Erol Dost Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Lokomotiv Plovdiv; Ludogorets

Bulgaristan U18 takımında 20 numaralı formasıyla 8 Ocak 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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