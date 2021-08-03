Erol Evgin'in acı kaybı! Abisi Atilla Evgin yaşamını yitirdi!

Abisinin vefatıyla sarsılan usta sanatçı Erol Evgin, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla sevenlerine acı kaybını duyurdu.

74 yaşında hayatını kaybeden Abisiyle çekilen bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Evgin "Sevgili Ağabeyim Atilla Evgin’i sonsuzluğa uğurladık. Mekanı cennet olsun. Büyük acımı paylaşan tüm dostlarıma teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Emel Sayın, Elif Karlı, Jülide Alasya, Mehmet Ali Erbil, Ceylan Ertem, Pınar Altuğ ve pek çok isim, Erol Evgin'e başsağlığı dileklerinde bulundu.