2021 Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 1025301092021 Erzurum Teknik Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 1037100932021 Bandırma Onyedi Eylül Üni. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 11067013019 Mayıs Milli Piyango 2021 büyük ikramiye ne kadar? | Milli Piyango 19 Mayıs özel çekilişi saat kaçta?2021 Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Türkoloji Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 4052100532021 Sakarya Üniversitesi Tarih Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 1088301422021 İstanbul Medipol Üniversitesi Yeni Medya ve İletişim Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 2031114122021 Yalova Üniversitesi İletişim ve Tasarımı Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 1099703082021 Uşak Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 1098103832021 Bartın Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 101610179
İstanbul17 °C
  1. HABERLER
  2. BİYOGRAFİ
  3. Erol Keskin kimdir? Nereli? Kaç yaşındaydı? | Erol Keskin öldü mü? | Erol Keskin neden öldü?

Erol Keskin kimdir? Nereli? Kaç yaşındaydı? | Erol Keskin öldü mü? | Erol Keskin neden öldü?

Işıl Yücesoy sosyal medya hesabında ünlü tiyatro ve sinema oyuncusu Erol Keskin'e ilişkin acı haberi duyurdu. Peki Erol Keskin kimdir? Nereli? Kaç yaşındaydı? | Erol Keskin öldü mü? | Erol Keskin neden öldü? İşte detaylar...

Erol Keskin kimdir? Nereli? Kaç yaşındaydı? | Erol Keskin öldü mü? | Erol Keskin neden öldü?

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Işıl Yücesoy Twitter hesabında yaptığı paylaşımda ünlü tiyatro ve sinema oyuncusu Erol Keskin'e ilişkin acı haberi duyurdu. Peki Erol Keskin kimdir? Nereli? Kaç yaşındaydı? | Erol Keskin öldü mü? | Erol Keskin neden öldü? İşte ayrıntılar...

EROL KESKİN KİMDİR? NERELİ? KAÇ YAŞINDAYDI?

Erol Keskin, 1931'de İstanbul'da doğdu. Güzel Sanatlar Akademisi'nde iç mimarlık eğitimi alırken başladığı oyunculuk serüvenine tiyatro ve sinema oyuncusu, belgesel yapımcısı yönetmen ve senarist olarak devam etti.

Keskin, İstanbul Şehir Tiyatrolarından yaş haddinden emekli olduktan sonra bir süre konuk oyuncu olarak sahneye çıkmaya devam etti.

Erol Keskin kimdir? Nereli? Kaç yaşındaydı? | Erol Keskin öldü mü? | Erol Keskin neden öldü?

İstanbul Şehir Tiyatrolarında iki yıl genel sanat yönetmenliği de yapan Keskin, 1966 ve 1967'de Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde en iyi senaryo ödülünü, 20. İstanbul Film Festivali, 12. Orhan Arıburnu Ödülleri ve 23. Siyad Türk Sineması Ödülleri'nde en iyi erkek oyuncu seçildi.

Keskin, bunların yanı sıra 2004'te 8. Afife Tiyatro Ödülleri'nde yılın en başarılı erkek oyuncusu ödülüne değer görüldü. Sanatçı, 2013'te ise 17. Afife Tiyatro Ödülleri kapsamında Muhsin Ertuğrul Özel Ödülü'nün sahibi oldu.

Çeşitli dizilerde de rol alan sanatçının eşi Suna Keskin de oyuncudur.

02.Erol Keskin kimdir? Nereli? Kaç yaşındaydı? | Erol Keskin öldü mü? | Erol Keskin neden öldü?

EROL KESKİN ÖLDÜ MÜ?

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Işıl Yücesoy Twitter hesabında yaptığı paylaşımda Erol Keskin'şn hayatını kaybettiğini duyurdu.

Yücesoy paylaşımında şu ifadelere yer verdi: 

"Bir devre imza atmış, alabilmek isteyene öğretiler bırakmış sevgili Erol Kesin... Yüreğimi acıttı veda edişin... Sevgili Suna başın sağ olsun. Ülke öyle değerlerini kaybediyor ki başımız sağ olsun.."

Erol Keskin kimdir? Nereli? Kaç yaşındaydı? | Erol Keskin öldü mü? | Erol Keskin neden öldü?

EROL KESKİN NEDEN ÖLDÜ?

Erol Keskin, 89 yaşında hayata gözlerini yumdu. Oyuncunun ölüm nedenine ilişkin açıklamada bulunulmazken, Oyuncular Sendikası tarafından yapılan paylaşımda "Değerli üyemiz, meslektaşımız Erol Keskin'i kaybettik. Çok üzgünüz. Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerine sabır dileriz. Başımız sağ olsun." ifadelerine yer verildi.

Erol Keskin kimdir? Nereli? Kaç yaşındaydı? | Erol Keskin öldü mü? | Erol Keskin neden öldü?

Sanatçı Nilgün Belgün ise Keskin'in vefatıyla ilgili "Erol Keskin'i kaybetmişiz çok üzüldüm. Değerli bir tiyatro adamıydı. Eşi sevgili Suna Keskin'e baş sağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." dedi.

Oyuncu Gonca Vuslateri ise "Tiyatro hayatın aynasıdır. Sizinle daima göz gözeyiz aynalarda. Şimdi sonsuzlukta. Canım hocam." ifadeleriyle üzüntüsünü dile getirdi.

Berkem Temizel
Gece Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT