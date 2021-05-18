Ünlü şarkıcı ve oyuncu Işıl Yücesoy Twitter hesabında yaptığı paylaşımda ünlü tiyatro ve sinema oyuncusu Erol Keskin'e ilişkin acı haberi duyurdu. Peki Erol Keskin kimdir? Nereli? Kaç yaşındaydı? | Erol Keskin öldü mü? | Erol Keskin neden öldü? İşte ayrıntılar...

EROL KESKİN KİMDİR? NERELİ? KAÇ YAŞINDAYDI?

Erol Keskin, 1931'de İstanbul'da doğdu. Güzel Sanatlar Akademisi'nde iç mimarlık eğitimi alırken başladığı oyunculuk serüvenine tiyatro ve sinema oyuncusu, belgesel yapımcısı yönetmen ve senarist olarak devam etti.

Keskin, İstanbul Şehir Tiyatrolarından yaş haddinden emekli olduktan sonra bir süre konuk oyuncu olarak sahneye çıkmaya devam etti.

İstanbul Şehir Tiyatrolarında iki yıl genel sanat yönetmenliği de yapan Keskin, 1966 ve 1967'de Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde en iyi senaryo ödülünü, 20. İstanbul Film Festivali, 12. Orhan Arıburnu Ödülleri ve 23. Siyad Türk Sineması Ödülleri'nde en iyi erkek oyuncu seçildi.

Keskin, bunların yanı sıra 2004'te 8. Afife Tiyatro Ödülleri'nde yılın en başarılı erkek oyuncusu ödülüne değer görüldü. Sanatçı, 2013'te ise 17. Afife Tiyatro Ödülleri kapsamında Muhsin Ertuğrul Özel Ödülü'nün sahibi oldu.

Çeşitli dizilerde de rol alan sanatçının eşi Suna Keskin de oyuncudur.

EROL KESKİN ÖLDÜ MÜ?

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Işıl Yücesoy Twitter hesabında yaptığı paylaşımda Erol Keskin'şn hayatını kaybettiğini duyurdu.

Yücesoy paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Bir devre imza atmış, alabilmek isteyene öğretiler bırakmış sevgili Erol Kesin... Yüreğimi acıttı veda edişin... Sevgili Suna başın sağ olsun. Ülke öyle değerlerini kaybediyor ki başımız sağ olsun.."

EROL KESKİN NEDEN ÖLDÜ?

Erol Keskin, 89 yaşında hayata gözlerini yumdu. Oyuncunun ölüm nedenine ilişkin açıklamada bulunulmazken, Oyuncular Sendikası tarafından yapılan paylaşımda "Değerli üyemiz, meslektaşımız Erol Keskin'i kaybettik. Çok üzgünüz. Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerine sabır dileriz. Başımız sağ olsun." ifadelerine yer verildi.

Sanatçı Nilgün Belgün ise Keskin'in vefatıyla ilgili "Erol Keskin'i kaybetmişiz çok üzüldüm. Değerli bir tiyatro adamıydı. Eşi sevgili Suna Keskin'e baş sağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." dedi.

Oyuncu Gonca Vuslateri ise "Tiyatro hayatın aynasıdır. Sizinle daima göz gözeyiz aynalarda. Şimdi sonsuzlukta. Canım hocam." ifadeleriyle üzüntüsünü dile getirdi.