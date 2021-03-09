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Erol Köse duyurdu! Ünlü isim hayatını kaybetti

Erol Köse, 1995 yılında katıldığı yarışma ile adını duyuran Karahan Çantay ile ilgili sosyal medya hesabında dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Köse paylaşımında "Karahan Çantay, Tayland'da motorla trafik kazasında vefat etti. Orada matematik öğrenetmeniymiş, cenazesi 2 gündür alınamamış oradan" ifadelerini kullandı.

Erol Köse duyurdu! Ünlü isim hayatını kaybetti

Erol Köse, Instagram hesabında yaptığı paylaşımda 1995'te katıldığı yarışma ile adını duyuran Karahan Çantay ile ilgili açıklamada bulundu.

Köse paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Karahan Çantay, Tayland'da motorla trafik kazasında vefat etti. Orada  matematik öğrenetmeniymiş, cenazesi 2 gündür alınamamış oradan" ifadelerini kullandı.

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KARAHAN ÇANTAY KİMDİR? 

Karahan Çantay, bir dönemin ünlü model ve oyuncularındandı.

Karahan Çantay, hakkında daha detaylı bilgi için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz...

Karahan Çantay kimdir? Nereli? Öldü mü? | Karahan Çantay neden öldü?Karahan Çantay kimdir?

 

Berkem Temizel
Gece Editörü
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