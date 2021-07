Erol Köse’den Gülşen ile ilgili çirkin paylaşım: Maske mühim tabii, nereye takılacağı da!

Yaptığı sivri çıkışlarla adından söz ettiren müzik prodüktörü ve magazin yorumcusu Erol Köse, Instagram hesabında tepki çeken bir paylaşımda bulundu.

Bundan yıllar önce yasak aşk yaşadığı ve 2006 yılında olaylı şekilde ayrıldığı ünlü şarkıcı Gülşen’i konserde giydiği kıyafet üzerinden ti'ye alan Erol Köse 'pes' dedirtti.

SEVİYESİZ PAYLAŞIM!

Transparan pantolonu ile konser veren ünlü şarkıcının sahne tarzı dikkat çekti. Gülşen'in sahnede şarkı söylediği sırada çekilen görüntüsüne yer veren Erol Köse, giydiği kıyafeti kastederek “Maske mühim tabi! Nereye takılacağı da!” notunu düştü.

PAYLAŞIMINI YORUMLARA KAPATTI

Erol Köse'nin gelecek eleştirileri önceden öngörerek paylaşımını yorumlara kapatması gözlerden kaçmadı. Öte yandan Gülşen ile ilgili yaptığı bu çirkin paylaşım, sosyal medyada büyük tepki çekti.

NE OLMUŞTU?

90'larda "Be Adam" şarkısıyla müthiş bir çıkış yapan Gülşen bir süre sonra ortadan kaybolmuştu. Ardından Erol Köse yapımcılığında 2004 yılına damga vuran "Of Of" hit'i ile adından söz ettiren ve pop müzik kariyerinde başarılı bir ivme çizmeye başlayan Gülşen en çok konuşulan isimlerden biri olmuştu.

Erol Köse'nin Gülşen'e duyduğu ilgi "iş ilişkisi" olarak yorumlanırken yasak aşk ünlü yapımcının itirafıyla gün yüzüne çıkmıştı.

İtirafı magazin gündemine bomba gibi düşen Erol Köse birkaç gün önce eşi Ajlan Köse ile davetlere katılmıştı. Bunun üzerine Gülşen basın açıklaması yapmıştı.

Açıklamasında “Bana boşandığına dair belge gösterdi, evli bir adamla hiçbir zaman aşk yaşamam. Evli olduğunu öğrenince ilişkiyi bitirdim” ifadelerine yer veren ünlü şarkıcı ilişkisini noktaladığını duyurmuştu.

Ajlan Köse, ilişkilerini yıllardır bildiğini söylese de Erol Köse'nin tavırları ile durum iyice çirkin bir hal almıştı.

Erol Köse ve Ajlan Köse gerçekten de 2005 yılının Aralık ayında boşanmıştı. “Hala evliyiz” iddiaları da bu boşanma belgesinin ortaya çıkışıyla çürütülmüştü. Erol Köse boşandıktan sonra “Gülşen’le yapamayacağımı anladım” diyerek tekrar eski eşine dönmüştü.