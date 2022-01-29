Erol Köse'den "Hadise uyan!" çağrısı! Mehmet Dinçerler ve Kerimcan Durmaz arasında ne geçti? Bu iddia sonrası yer yerinden oynayacak! Erol Köse, Hadise'yle evlilik yolunda olan Mehmet Dinçerler hakkında "Hadise uyan! Adam Şaibeli! Acun’a gerçek yüzünü anlattım! “ diyerek dikkat çekerken, gazeteci Hakan Kanburoğlu'nun ortaya attığı Kerimcan Durmaz iddiası gündemi sarstı.

1 11 Bir süredir ünlü şarkıcı Hadise ile birliktelik yaşayan iş insanı Mehmet Dinçerler, geçtiğimiz günlerde birlikteliklerine ciddi boyut kazandırarak sevgilisine gösterişli bir yüzükle evlilik teklifinde bulunmuştu.